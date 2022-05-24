"Росія вчиться на власних помилках": експерт Центру дослідження армії про скупчення військ РФ на Донбасі

Росія сконцентрувала на Донбасі техніки та особового складу в кілька разів більше, ніж Україна.

Все через те, що Росія вчиться на попередніх помилках.

Таку думку в ефірі телеканалу "Freeдом" висловив експерт Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

"Росія дійсно сконцентрувала в декілька разів більше зброї, техніки та особового складу, ніж Україна, на окремих напрямках. Так потрібно робити згідно із тактикою та доктриною. Так Росія не робила, наприклад, у лютому, коли вони думали, що українська армія не буде чинити опір. Тому вони йшли парадними колонами. Наразі Росія вчиться, вчиться на власних помилках. Тож, ворог став більш небезпечним. У лютому-березні Росія сподівалася на легку перемогу. Але Україна з кожним днем посилюється, тож, вони починають воювати як годиться. Але, підкреслю, що запізно. Кожного дня Україна отримує все більше західного озброєння", - говорить експерт.

На його думку, російська армія зараз намагається досягнути успіху в районі Сєвєродонецька, для того, щоби вийти на кордон Луганської області і заявити, що звільнила так звану "ЛНР".

"Окупанти намагаються досягнути цього будь-якими способами, кидаючи туди все, що мають. Але українська армія дуже грамотно чинить опір. Наразі там пекло. Але українські воїни ефективно чинять опір", - резюмує експерт.

Нагадаємо, що Росія кидає всі резерви та не зважає на втрати. Путін приховує від суспільства ці втрати, тому що це для нього дуже небезпечно. У перспективі це практично провал режиму.

Читайте також: