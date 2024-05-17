Росія вдарила авіабомбами по Харкову: перші подробиці від влади

У місті було кілька влучань.

У п'ятницю, 17 травня, російська окупаційна армія вдарила керованими авіабомбами по Харкову. Кілька потерпілих.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

З його слів, окупанти завдали два удари КАБами. Зокрема, по Холодногірському району Харкова. Спочатку Синєгубов повідомляв про п'ятьох потерпілих. Втім, згодом мер Ігор Терехов уточнив, що в місті один загиблий та четверо поранених.

Також міський голова повідомив, що у місті було кілька "прильотів". На місцях влучань виникли пожежі. За його словами, інформація щодо постраждалих уточнюється.

Як повідомлялося, менш ніж годину тому, близько 15:40, у Харкові сталися вибухи. До слова, тривога в області триває від 09:23.

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