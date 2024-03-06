Росія вдарила безпілотниками по Сумах: що відомо про влучання і потерпілих

Вночі проти 6 березня російські безпілотники атакували Суми. Сталися влучання на території міста. Є потерпілі.

Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Володимир Артюх.

"Один Shahed було збито на підльоті до міста. Три - зайшли в повітряний простір над містом Суми і влучили. Слава Богу нашим силам ППО, які змінили курс і ці "Шахеди" влучили практично в мікрорайони і загиблих у нас немає. Але дуже багато постраждала інфраструктура", - розповів він

Зокрема, один безпілотник був націлений на лікарню, де перебувало близько 400 хворих. Допомогу там було надано відповідними службами.

Своєю чергою, секретар Сумської міської ради Артем Кобзар повідомив, що російські окупанти влучили в об’єкт критичної інфраструктури. Інші два "прильоти" сталися по цивільних об’єктах.

Тим часом в Офіс генпрокурора інформують, що внаслідок атаки по Сумах розпочато провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни. За дами слідства, постраждало семеро осіб. Серед поранених є 10-річний хлопчик.

Внаслідок атаки окупантів пошкоджено помешкання в 11 багатоквартирних будинках та будівлю дошкільного навчального закладу, а - близько 20 автомобілів.