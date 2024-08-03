Росія вдарила дронами по Вінницькій області: фото наслідків

Вночі проти 3 серпня російська окупаційна армія атакувала безпілотниками Вінницьку область. Через "приліт" виникла масштабна пожежа на об’єкті критичної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

Зазначається, що ніхто з працівників підприємства та цивільне населення не постраждали. Втім, на місці "прильоту" була сильна пожежа.

Зазначається, що до ліквідації пожежі від ДСНС залучалося 64 чоловіки особового складу та 23 одиниці техніки. Для забезпечення безперебійної подачі води задіювали два пожежних потяги від "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, вночі проти 3 серпня російські безпілотники атакували Вінниччину. На території області було зафіксовано влучання в обʼєкт інфраструктури.

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