Росія вдарила дроном по Марганцю, поранені троє дітей: що відомо

Російська армія, у вівторок, 23 липня, вдарила дроном-камікадзе по Марганцю Дніпропетровської області. Внаслідок атаки поранення отримали 3 дітей.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

"Осколкові ураження отримали два хлопці 14 років й один – 13-річний", - йдеться в повідомленні.

Відомо, що підлітків госпіталізували.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

"Стан середньої тяжкості", - додав Лисак.

Наслідки атаки РФ по Дніпропетровщині

Зазначимо, що вночі проти вівторка, 23 липня, армія РФ завдала удару керованою авіаційною ракетою Х-69, а також вісьмома ударними безпілотниками типу "Shahed". Сили ППО знищили вісім БпЛА.

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