Росія вдарила FPV-дроном по автівці, яка розвозила хліб на Запоріжжі

27 листопада, ворог підступно атакував FPV-дроном по автівці, яка розвозить хліб у прифронтові міста Запорізької області.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram.

"Ворог атакував автівку, яка везла хліб у прифронтові села - поранено водія. Росія продовжує цинічно полювати на мешканців прифронтових територій", – йдеться у повідомленні.

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Водій з травмами доставлений в лікарню.

Нагадаємо, російські війська атакували Київську область 26 листопада, внаслідок чого зафіксовані пошкодження приватних та багатоквартирних будинків.

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