Росія вдарила кількома типів ракет і дронами: скільки повітряних цілей збила ППО

Вночі проти вівторка, 10 вересня, російські окупаційні війська завдали ударів балістичною ракетою "Іскандер-М", протирадіолокаційною ракетою Х-31П та 46 безпілотниками "Shahed". Протиповітряна оборона знищила 38 дронів.

Про це повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

"Протиповітряна оборона працювала у Вінницькій, Київській, Чернігівській, Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Полтавській областях", - повідомили ПС.

Радіотехнічними військами було виявлено та здійснено супровід 48-ми засобів повітряного нападу. Ракети "Іскандер-М" росіяни запускали з окупованого Криму, а Х-31П - із повітряного простору над акваторією Чорного моря. Російські БпЛА летіли з Курська та Єйська.

Зазначається, що три безпілотники вийшли з підконтрольного повітряного простору України: один – у напрямку Росії, два – в напрямку окупованої Луганщини. Окрім того три "Shahed" було локаційно втрачені на території України. Ймовірно, ці дрони впали під впливом засобів РЕБ).

Нагадаємо, цієї ночі російські загарбники атакували Україну ударними БпЛА. Дрони фіксували у кількох областях.

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