Росія вдарила по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, серйозні руйнування (фото)

Загиблих та постраждалих немає.
У ніч проти 13 грудня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
Загиблих та поранених немає. У Нікополі руйнувань зазнали близько десяти багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередачі. Обстріл спричинив пожежу.
У Червоногригорівській громаді постраждали понад 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку.
У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, вчора, 12 грудня, російська армія також била по Нікопольському району Дніпропетровщини. Постраждали Нікопольська та Марганецька громади. Росіяни скерували туди щонайменше 30 снарядів.
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