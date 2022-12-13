Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росія вдарила по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, серйозні руйнування (фото)

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публікації
Перегляди
290
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Росія вдарила по Дніпропетровщині: спалахнула пожежа, серйозні руйнування (фото)

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Загиблих та постраждалих немає.

У ніч проти 13 грудня російська армія вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Під обстріл потрапили Нікопольська, Червоногригорівська та Марганецька громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Загиблих та поранених немає. У Нікополі руйнувань зазнали близько десяти  багатоповерхових та приватних будинків, господарчі споруди, адміністративні будівлі, магазин, лінії електропередачі. Обстріл спричинив пожежу

У Червоногригорівській громаді постраждали понад 10 приватних будинків і господарських споруд, пошкоджені електромережі. Ворожий снаряд знищив гараж та легкову автівку

У Марганецькій громаді наслідки атаки уточнюються. 

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Нагадаємо, вчора, 12 грудня, російська армія також била по Нікопольському району Дніпропетровщини. Постраждали Нікопольська та Марганецька громади. Росіяни скерували туди щонайменше 30 снарядів. 

Мапа війни на 12 грудня: біля Бахмута та Авдіївки дуже гаряче гуркотить

Мапа війни на 12 грудня: біля Бахмута та Авдіївки дуже гаряче гуркотить

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
290
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація