Росія вдарила по Дніпру дронами-камікадзе: є тяжкі поранені (фото)

П'ять безпілотників вдалося збити, однак є і влучання.

У ніч проти 9 листопада російська армія атакувала Дніпро іранськими дронами-камікадзе. Вони поцілили в логістичне підприємство в місті. У результаті було поранено четверо працівників.

Усі вони в тяжкому стані в лікарні, повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Російська атака спричинила масштабну пожежу. Вогонь спалахнув на площі понад три тисячі квадратних метрів. Були зруйновані склади підприємства.

Резніченко зазначив, що п’ять ворожих безпілотників збили українські захисники.

"По Нікопольському району росіяни стріляли "Градами" та важкою артилерією. Постраждали дві громади - Мирівська та Марганецька. Люди вціліли. У Марганецькій громаді пошкоджені приватні будинки та приватне підприємство", - додав голова ОВА.

Нагадаємо, минулої ночі російська армія гатила по Нікопольському району Дніпропетровської області. З "Градів" та важкої артилерії окупанти обстріляли дві громади. У результаті було пошкоджено багатоповерхівки та приватні житлові будинки.

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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