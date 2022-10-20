Росія вдарила по енергетичній інфраструктурі на Дніпропетровщині: є серйозні руйнування

Росія у ніч проти 20 жовтня завдала удару по об'єкту енергетичної інфраструктури та промисловому підприємству в Дніпропетровській області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Він уточнив, що під обстріл потрапив Криворізький район Дніпропетровщини. За попередньою інформацією, люди не постраждали. На місцях прильотів працюють усі служби.

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Нагадаємо, мешканців Дніпра та Дніпропетровської області протягом дня, 20 жовтня, закликали максимально заощаджувати електроенергію, не користуватися електроприладами та за можливості не вмикати світло. Якщо цього не зробити, варто готуватися до тимчасових відключень. Адже Росіяни серйозно пошкодили близько 40% загальної енергетичної інфраструктури та генерувальних потужностей України.

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