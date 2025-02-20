Росія вдарила по газовій інфраструктурі України: які наслідки

Вночі проти четверга, 20 лютого, агресорка Росія завдала масованого ракетно-дронового удару по газовій інфраструктурі України.

Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, пошкоджень зазнали виробничі потужності. Втім, очільник Міненерго не уточнив, у якому саме регіоні це сталося, а також - яких наслідків завдано.

"Метою цих злочинних атак є зупинка видобутку газу, необхідного для забезпечення побутових потреб громадян і централізованого опалення. Наразі вживаються всі необхідні заходи з ліквідації наслідків атак і стабілізації газопостачання", - наголосив Галущенко.

Міністр повідомив, що як тільки дозволила безпекова ситуація, спеціалісти розпочали оцінювання ушкоджень і відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ вдарила балістикою, "Калібрами", крилатими ракетами і дронами. Сили ППО знищили 80 БпЛА.

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