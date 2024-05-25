Росія вдарила по Харкову балістичними ракетами типу "С-300": перші наслідки

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
Стали відомі наслідки обстрілу Слобідського району Харкова та Харківського району.
Про це інформує Харківська обласна прокуратура у повідомленні у соціальних мережах.
25 травня близько 1:00 ЗС РФ завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.
- За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300".
- У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9 поверхового житлового будинку.
- У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає.
- На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.
- Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.
Нагадаємо, що 24 травня, президент Володимир Зеленський відвідав місце обстрілу, де російським ударом знищено видавничий комплекс та спалено десятки тисяч книжок у Харкові.
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