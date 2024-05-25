Росія вдарила по Харкову балістичними ракетами типу "С-300": перші наслідки

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Стали відомі наслідки обстрілу Слобідського району Харкова та Харківського району.

Про це інформує Харківська обласна прокуратура у повідомленні у соціальних мережах.

25 травня близько 1:00 ЗС РФ завдали 4 ракетні удари по Харкову та Харківському району.

За попередньою інформацією російська армія вдарила балістичними ракетами типу "С-300".

У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею , інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9 поверхового житлового будинку.

, інше в промисловій зоні. Без травмованих. Пошкоджено 15 приватних автомобілів та фасад 9 поверхового житлового будинку. У Харківському районі 2 влучання на відкритій місцевості. Травмованих немає.

На місці працюють прокурори та слідчі поліції з метою фіксації воєнних злочинів.

Розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 КК України.

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Нагадаємо, що 24 травня, президент Володимир Зеленський відвідав місце обстрілу, де російським ударом знищено видавничий комплекс та спалено десятки тисяч книжок у Харкові.

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