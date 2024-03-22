Росія вдарила по Хмельницькому: є загиблі, пошкоджено інфраструктуру

Пошкоджено житлові будинки.
Вночі проти 22 березня російська окупаційна армія вдарила по Хмельницькому. Є загиблі і постраждалі серед цивільних.
Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.
"Жахливий ранок. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", - написав мер.
За його словами, внаслідок атаки є пошкодження об'єктів інфраструктури, а також житлових будинків.
Як повідомлялося, вночі внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому тощо.