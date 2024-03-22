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Росія вдарила по Хмельницькому: є загиблі, пошкоджено інфраструктуру

Росія вдарила по Хмельницькому: є загиблі, пошкоджено інфраструктуру

Фото: УНІАН

Пошкоджено житлові будинки.

Вночі проти 22 березня російська окупаційна армія вдарила по Хмельницькому.  Є загиблі і постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Жахливий ранок. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", - написав мер.

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження об'єктів інфраструктури, а також житлових будинків.

Як повідомлялося, вночі внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому тощо.

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