Росія вдарила по Хмельницькому: є загиблі, пошкоджено інфраструктуру

Вночі проти 22 березня російська окупаційна армія вдарила по Хмельницькому. Є загиблі і постраждалі серед цивільних.

Про це повідомив міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

"Жахливий ранок. Є загиблі і постраждалі серед цивільних", - написав мер.

За його словами, внаслідок атаки є пошкодження об'єктів інфраструктури, а також житлових будинків.

Як повідомлялося, вночі внаслідок ворожого обстрілу з численних видів зброї у низці українських міст пролунали вибухи, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові, Хмельницькому тощо.

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