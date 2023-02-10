Росія вдарила по енергетичних об'єктах, застосовано аварійні відключення світла - "Укренерго"

Під час масованої ракетної атаки 10 лютого російська армія влучила по декількох об’єктах високовольтної інфраструктури в східному та західному, південному регіонах України, що призвело до перебоїв з електропостачанням у деяких областях.

Про це повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

Крім того, у ніч проти 10 лютого росіяни атакували енергетичну інфраструктуру дронами та ракетами.

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"Для мінімізації можливих наслідків атаки та збереження енергосистеми "Укренерго" вживає необхідних превентивних заходів, застосовуються аварійні відключення. Атака триває, залишайтеся в укриттях, бережіть себе", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що масштабна повітряна тривога в Україні триває. Вибухи пролунали на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Львівщині, Хмельниччині та інших регіонах. Не нехтуйте власною безпекою - залишайтеся в укриттях.

Олександр Харченко: імпорт електроенергії, графіки відключень, платіжки

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