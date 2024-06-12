Росія вдарила по Києву після паузи: експерт назвав мету ворога

Цієї ночі армія Російської Федерації здійснила комбіновану атаку на Київ та область: спочатку окупанти запустили Shahed, а потім - ракети. Росіяни здійснили удар по столиці після тривалої паузи.

Чому РФ вдарила по Києву після паузи, в коментарі "РБК.Україна" розповів військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Експерт каже, що виникає цікаве запитання - чому росіяни атакували столицю України, адже "вони пересвідчилися неодноразово, що в Києві потужна ешелонована ППО". Втім, за його словами, Росія могла націлитися на Київ з кількох причин.

"Прорвати її (ППО - Ред.) важко. Особливо якщо завдавати удар обмеженим боєкомплектом, а він цього разу був таким. Тобто тут навіть і не йшлося про прорив ППО столиці. Тому цілком можливо, що це було випробування. Вони намагалися таким чином дізнатися, які з систем присутні зараз в Києві", - вважає Коваленко.

Він пояснив: ракети Х-101 збиваються всіма системами малого/середнього радіуса дії, які українські сили ППО використовують. Натомість знищити "Кинджал" може тільки Patriot або SAMP-T.

"Можливо, вони таким чином намагалися з'ясувати місце розташування цих систем, або - чи не змінилися вони, чи взагалі вони зараз є біля Києва", - пояснив Коваленко.

Нагадаємо, вночі РФ потужно вдарила крилатими ракетами і дронами. Зокрема, росіяни застосували один "Кинджал" та чотири крилаті ракети Х-101/Х-555. ППО знищила усі ці цілі.

Зокрема, країна-агресорка РФ здійснила потужний комбінований удар по Києву. Повітряна тривога тривала майже дві години. За попередніми даними, в столиці минулося без постраждалих та руйнувань.

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