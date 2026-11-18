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Росія вдарила по одній із західних областей: влада повідомила перші деталі
Місцева влада наголошує, що енергетики вже розпочали роботи з повернення світла до домівок мешканців Рівненщини.
Зранку 18 листопада російська армія безпілотниками атакувала Рівненську область. У регіоні виникли відключення світла.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
«Понад 80 населених пунктів знеструмлені на півночі Рівненщини. Це наслідок ранкової атаки на область», — наголосив чиновник.
З його слів, інформації про поранених немає. Енергетики вже розпочали роботи з відновлення електропостачання до осель.
Як повідомлялося, під час масованої атаки 17 листопада РФ також вдарила по Рівненській області. Після «прильотів» без електроенергії залишилося понад 300 населених пунктів.
Нагадаємо, сьогодні від ранку Росія атакує Україну реактивними дронами. Зокрема, «жовту» тривогу було оголошено у Волинській та Рівненських областях — у кількох районах, що межують з Білоруссю.