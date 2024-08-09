Росія вдарила по супермаркету в Костянтинівці: деталі моторошної атаки

Росіяни вже раніше атакували це місце.

Терористи РФ серед білого дня вгатили по людному ринку на Донеччині, десятки людей поранені, є й загиблі. У Костянтинівці наразі просто пекло.

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Окупанти вгатили по людному ринку

Російські терористи вгатили прямим ударом по супермаркету в Костянтинівці, що в Донецькій області, там зараз просто пекло, скільки людей було всередині на момент атаки – точно невідомо. В мережі з’явилися перші кадри наслідків.

Багато постраждалих

Окупанти вкотре показали своє справжнє обличчя і продемонстрували, як воюють із цивільним населенням. Просто жахливий акт тероризму. Очевидці кажуть, що дуже багато поранених, а також, на жаль, є загиблі. На місце злітаються швидкі. Прокоментував атаку і начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 7 людей поранені — такі попередні наслідки обстрілу Костянтинівки. Росіяни обстріляли місто зі ствольної артилерії, влучили у супермаркет. Це черговий цілеспрямований удар по місцю скупчення людей, черговий акт терору від росіян. Один із поранених перебуває у важкому стані, йому надають необхідну медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Є жертви

Станом на 15:00 внаслідок російського авіаудару по Костянтинівці зафіксовано 11 загиблих і 37 поранених. Пошуково-рятувальна операція на місці злочину триває. Нагадаємо, що атакують росіяни ринок у Костянтинівці не вперше. 6 вересня 2023 року окупанти теж посеред дня обстріляли місто. Тоді загинули 16 людей, серед яких була дитина.

Атака на цей ринок вже була

Понад три десятки цивільних було поранено, серед яких - рятувальник. Тоді цю атаку назвали найсмертоноснішим обстрілом українських міст за кілька останніх місяців - і водночас одним із багатьох, у яких гинули мирні мешканці. Той удар прирівняли до атаки в серпні, коли рашисти у вихідний день вдарили ракетою по центральній площі Чернігова, де був розташований музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка.

Тоді загинули семеро людей, серед яких 6-річна дівчинка. Десятки людей зазнали поранень. У квітні внаслідок російського удару по багатоповерхівці в Умані загинули 23 людини, серед яких шестеро дітей.

Додамо, ворог завдав по місту авіаудару ракетою Х-38 і влучив у супермаркет.

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