Росія вдарила по Україні балістикою, ракетами С-300 і дронами: скільки цілей збила ППО

Вночі проти середи, 19 березня, російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 72 дрони, а 56 було локаційно втрачено.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 08:00 підтверджено безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.

Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.

Зауважимо, що вночі окупанти вдарили ракетами та атакували дронами з Брянська, Орла, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.

Як повідомлялося, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Зокрема, існувала загроза застосування балістичного озброєння.

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