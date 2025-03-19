Росія вдарила по Україні балістикою, ракетами С-300 і дронами: скільки цілей збила ППО

Наслідки російської атаки фіксують у кількох регіонах.
Вночі проти середи, 19 березня, російські війська атакували Україну двома балістичними ракетами "Іскандер-М", чотирма зенітними керованими ракетами С-300 та 145-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО знищила 72 дрони, а 56 було локаційно втрачено.
Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.
Станом на 08:00 підтверджено безпілотників у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Житомирській, Вінницькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Запорізькій та Одеській областях.
Внаслідок російської атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
Зауважимо, що вночі окупанти вдарили ракетами та атакували дронами з Брянська, Орла, Шаталово, Курська, Міллерово та Приморсько-Ахтарська.
Як повідомлялося, у Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу. Зокрема, існувала загроза застосування балістичного озброєння.