Росія вдарила ракетами і безпілотниками: скільки повітряних цілей вдалося знищити

Вночі проти четверга, 6 червня, російські окупанти завдали удару балістичними ракетами "Іскандер-М" та атакували 18 ударними безпілотниками типу "Shahed-131/136". ППО знищила 17 дронів.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Окупанти завдали двох ракетних ударів по Дніпропетровщині. "Іскандер-М" росіяни запускали з району російського Таганрога. Безпілотниками росіяни атакували з районів Приморсько-Ахтарська РФ, а також мису Чауда, що в тимчасово анексованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою збито 17 ударних БпЛА у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Хмельницькій областях", - наголосив Олещук.

З його слів, відбивали повітряний напад противника мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська, винищувальна авіація та підрозділи радіоелектронної боротьби Повітряних сил.

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Україну ударними безпілотниками. У низці областей було оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА.

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