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Росія вдарила ракетами по Харкову: в ОВА розповіли деталі "прильоту"

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Росія вдарила ракетами по Харкову: в ОВА розповіли деталі "прильоту"

Фото: Associated Press

Щонайменше п'ятеро поранених.

У суботу, 16 вересня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Холодногірському району Харкова. Окупанти випустили п'ять ракет С-300.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. 

"Окупанти завдали 5 ударів ракетами С-300 по Холодногірському району Харкова", - йдеться у його повідомленні.

За попередньою інформацією, поранення отримали п'ятеро цивільних мешканців. Стан потерпілих - легкий та середній. Загрози життю немає, наголосив очільник ОВА.

Наразі екстрені служби ліквідовують наслідки влучань.

Як повідомлялося, у Харкові пролунали вибухи ще до оголошення повітряної тривоги. Місцева влада заявила про атаку на місто. Повітряні сили оголосили про ракетну загрозу в області.

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Перегляди
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