Росія вдарила ракетою Х-35 по Харківщині: фото

Інформації про потерпілих немає.
В середу, 23 серпня, близько 10:00 російська окупаційна армія завдала ракетного удару по селу Михайлівка Чкаловської громади на Харківщині.
Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
За попередніми даними, війська РФ використали для удару ракету Х-35. Пошкоджено склад цивільного підприємства.
"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували черговий воєнний злочин РФ", - йдеться в повідомленні.
Як повідомлялося, пізно ввечері 22 серпня росіяни ракетами обстріляли Харківську область. Окупанти поцілили по селищу Чкаловське Чугуївського району.