Росія вдарила ракетою Х-35 по Харківщині: фото

Інформації про потерпілих немає.

В середу, 23 серпня, близько 10:00 російська окупаційна армія завдала ракетного удару по селу Михайлівка Чкаловської громади на Харківщині.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За попередніми даними, війська РФ використали для удару ракету Х-35. Пошкоджено склад цивільного підприємства.

"Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції зафіксували черговий воєнний злочин РФ", - йдеться в повідомленні.

Російська армія атакувала село на Харківщині ракетою Х-35.

Окупанти пошкодили на Харківщині склад цивільного підприємства. / Фото: Офіс генерального прокурора

Як повідомлялося, пізно ввечері 22 серпня росіяни ракетами обстріляли Харківську область. Окупанти поцілили по селищу Чкаловське Чугуївського району.

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