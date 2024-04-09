Росія вдарила ракетою по будинку в Полтавській області: фото наслідків

Атака забрала життя однієї людини.

Напередодні ввечері, 8 квітня, агресорка Росія атакувала цивільний будинок у Полтавській громаді. Одна людина загинула. Крім того, 12 осіб, серед яких двоє дітей, отримали травми.

Рятувальники показали наслідки ворожого удару.

Зазначається, що внаслідок події знищено дах по всій площі та перекриття житлового будинку. Пошкоджено кілька сусідніх. Окрім ліквідації пожежі, паралельно проводилось обстеження пошкоджених будівель.

Для ліквідації наслідків обстрілу залучався особовий склад ДСНС, пожежна та спеціальна техніка.

Наслідки атаки

Наслідки ракетного удару Росії по Полтавській області.

Наслідки ракетного удару Росії по Полтавській області.

Наслідки ракетного удару Росії по Полтавській області.

Наслідки ракетного удару Росії по Полтавській області.

Наслідки ракетного удару Росії по Полтавській області.

Нагадаємо, ввечері 8 квітня РФ поцілила по цивільному об'єкту у Полтавській громаді. Попередньо, росіяни вгатили ракетою Х-59.

Внаслідок удару загарбників по Полтавщині одна людина загинула. Крім того, травмовано п'ятьох людей, із них троє дітей. Як виявилось, "приліт" був по цивільному будинку.

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