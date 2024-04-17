Росія вдарила балістикою по Одеській області: що відомо про наслідки

Про потерпілих не повідомляється.

Зранку 17 квітня російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Одеській області. Росіяни здійснили атаку на інфраструктурний об'єкт в регіоні.

Про це повідомили Сили оборони півдня України.

"Ворог продовжує підступну тактику точкових ракетних ударів, в тому числі з використанням балістики. Зранку атаковано Одещину. Під ударом знов інфраструктура регіону", - йдеться у повідомленні.

Очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зауважив, що інформація про постраждалих не надходила.

"Зранку ворог атакував Одещину. Ціль терористів - знов інфраструктура регіону. Вкотре закликаю: будьте уважні до сигналів повітряних тривог", - наголосив він.

Як повідомлялося, в Одесі пролунав вибух. У багатьох областях було оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

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