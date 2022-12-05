Росія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу: є загиблий та поранені

Вночі Росія вдарила по Нікопольському району та Кривому Рогу на Дніпропетровщині.

У ніч проти 5 грудня російська армія вдарила трьома ракетами по Кривому Рогу Дніпропетровської області. Вони влучили в промислове підприємство.

По це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

У результаті загинула одна людина. Його тіло дістали з-під завалів. Ще троє людей отримали поранення. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості.

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Крім того, вночі армія РФ обстріляла Нікопольський район з важкої артилерії. Під вогонь потрапила Марганецька громада. Ніхто не постраждав. Масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, після опівночі у понеділок, 5 грудня, у Кривому Розі пролунала серія потужних вибухів. Про це повідомив голова військової адміністрації міста Олександр Вілкул. Він закликав не знімати та не викладати у мережу наслідки ударів.

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