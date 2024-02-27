Росія вдарила вночі ракетами і дронами: скільки повітряних цілей вдалося знищити

У ніч проти вівторка, 27 лютого, російська армія атакувала Україну кількома типами ракет та ударними безпілотниками. Силам ППО вдалося знищити 11 дронів та дві ракети Х-59.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил ЗСУ.

Зазначається, що армія РФ атакувала балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 із Воронезької області, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною Х-31П - з тимчасово окупованої території Херсонської та Донецької областей. 13 "Shahed" окупанти запустили з Приморсько-Ахтарська та Курської області Росії.

"В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 Shahed у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей", - йдеться у повідомленні.

ПС наголосили, що до відбиття повітряного нападу залучено винищувальну авіацію, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи та засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

До слова, у Силах оборони півдня поінформували, що маневри російських БпЛА в їхній операційній зоні тривали дві години. Чотири Shahed було знищено на Кіровоградщині. Крім того, застосовувалася і тактична авіація, яка з тимчасово окупованої Херсонщини здійснила пуск двох керованих авіаційних ракет Х-59 в напрямку Кіровоградської області. Обидві ракети вдалося знищити на Дніпропетровщині.

Як повідомлялося, вночі російський дрон під час атаки на Україну залетів до Молдови. Потім він увійшов до повітряного простору України. Там його знищила ППО.

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