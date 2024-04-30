Росія вдарила по Харкову: перші подробиці про жертв і "прильоти"

У вівторок, 30 квітня, російські окупанти завдали ударів по Харкову. "Прильоти" сталися по Холодногірському та Київському районах міста.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"Попередньо, два "прильоти" у Київському та Холодногірському районах. По цивільних обʼєктах. У Київському районі - знову, як і вчора, потрапляння у районі житлової забудови", - розповів міський голова.

Наразі відомо про одного загиблого та двох поранених у Холодногірському районі. За словами Терехова, наразі інформація про руйнування уточнюється.

Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що ворог вдарив по Харкову КАБами.

Наразі тривога на Харківщині триває. Загроза повторних пусків КАБів по місту ще зберігається.

Як повідомлялося, раніше у Харкові сталися вибухи під час повітряної тривоги. ПС ЗСУ попереджали про загроза застосування балістичного озброєння та КАБів у регіоні.

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