Росія вдарили по об'єктах енергетики у кількох регіонах: деталі

Вночі проти 17 березня російська армія вдарила безпілотниками на енергетичні об’єкти в кількох регіонах України. Внаслідок атаки є відключення світла у кількох областях.

Про це повідомили у пресслужбі "Укренерго".

"Внаслідок пошкодження обладнання — на ранок є знеструмлені споживачі. Ремонтні бригади обленерго вже працюють над усуненням наслідків обстрілу", - повідомили в компанії.

Зазначається, що через складну ситуацію в енергосистемі сьогодні з 06:00 до 09:00 в усіх регіонах застосовувались заходи обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Станом на зараз обмеження не застосовуються, але необхідність в ощадливому споживанні електроенергії зберігається.

Окрім того, за інформацією НЕК, споживання електроенергії зросло. Причиною називають відчутне похолодання, порівняно з кінцем минулого тижня. А також — хмарна погода у більшості регіонів, що зумовлює нижчу ефективність побутових сонячних електростанцій.

Як повідомлялося, вночі 17 березня росіяни потужно вдарили по Україні дронами. Цієї ночі внаслідок російської атаки постраждали Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина, Кіровоградщина, Сумщина, Чернігівщина та Київщина.

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