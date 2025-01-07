Росія вдається до терору проти цивільних через поразку на фронті - Defense Express

У ворога немає стратегічних перемог на полі бою, тому він вдається до терористичних атак на цивільну інфраструктуру України.

Російські загарбники абсолютно свідомо проводять атаки на цивільну інфраструктуру України БПЛА типу "Молнія", намагаючись влаштувати терор проти мирного населення.

Таку думку в етері Еспресо висловив військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих.

Він нагадав, що раніше російські загарбники вже використовували БПЛА типу "Молнія" для терористичної атаки на Харків.

"Сьогодні ми бачимо чергову терористичну атаку росіян за допомогою цього засобу. Особливістю цього БПЛА є те, що він подібний до FPV-дрона, але не коптерного типу, а літакового. Для того, щоб вразити якусь ціль цим БПЛА, він повинен керуватись безпосередньо оператором. Цей факт якраз підкреслює терористичну природу російської військової машини. І у Харкові сьогодні російські терористи безпосередньо обирають цілі серед цивільної інфраструктури. Зокрема, житлові приміщення багатоповерхівок", - пояснив Рябих.

Рябих пояснив, що у ворога немає стратегічних перемог на полі бою, тому він вдається до терористичних атак на цивільну інфраструктуру України.

"Коли російські окупанти не мають успіхів на лінії фронту, вони використовують подібні терористичні удари, щоб досягати своїх цілей. В першу чергу — сіяти паніку серед цивільного населення. Також такі терористичні атаки потрібні дорогу, щоб розповідати своєму населенню, яке повністю підтримує все це, про якісь успіхи", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Повітряні сили розкрили подробиці нічної атаки росіян по Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що вночі на Черкащині пролунали вибухи.

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