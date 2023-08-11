Росія веде в Україні абсолютно імперіалістичну війну, як у 17 столітті — Шольц

Якщо інші країни почнуть зазіхати на частину інших держав та діяти як Росія - "виникне пожежа".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що уряд його країни робить все можливе, щоб допомогти Україні захистити себе, а також уникнути поширення війни в інші країни.

Про це Олаф Шольц заявив під час спілкування з мешканцями Ерфурту, земля Тюрингія, повідомляє Укрінформ.

Він підкреслив, що Німеччина намагається проводити "дуже відповідальну політику".

"При всіх рішеннях, які ми ухвалюємо, ми запобігаємо тому, щоби дійшло до ескалації, до війни між Росією і НАТО; дбаємо, щоби війна залишалася війною між Росією і Україною. Але ми надаємо підтримку Україні, яка обороняється", - сказав Шольц.

Шольц заявив, що Росія напала на Україну виключно зі своїх імперіалістичних мотивів та просто хоче загарбати частину території сусідньої країни, як це відбулось у 17 - 19 століттях. Шольц заявив, що це не вигадки, аде російський диктатор Путін сам про це написав. Путін впевнений, що Україна та Білорусь повинні належати Росії.

Німецький канцлер нагадав, що кордони країн у Європі, які склались на сьогодні — міжнародно визнані та оформлені. Він підкреслив що якщо інші країни почнуть зазіхати на частину інших держав та діяти як Росія, "виникне пожежа, яку ми не зможемо погасити".

"Це є загрозою, яку несе російська агресивна війна", - сказав глава уряду ФРН.

Він додав, що навіть якщо члени світової спільноти мають дуже різні погляди на деякі речі і не у всьому погоджуються один з одним, всі мають консенсус щодо того, що кордони не можна пересувати за допомогою сили. Путін поставив це під питання, зазначив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський диктатор Путін вніс до Держдуми проєкти поправок, згідно з якими РФ відмовляється повідомляти ООН та Раду Європи про запровадження або скасування воєнного й надзвичайного станів.

Крім того, ми раніше інформували, що прессекретар Кремля Дмитро Пєскаов заявив, що російська влада запланувала, що на так званих "виборах" президента РФ диктатор Путін набере 90% голосів.

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