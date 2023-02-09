Росія від початку повномасштабної війни втратила щонайменше тисячу танків - CNN

Армія РФ від початку повномасштабної вторгнення до України втратила щонайменше 1000 танків. Така кількість може становити до половини всього оперативного танкового парку Росії, який у неї був на початку війни.

Про це повідомляє CNN з посиланням на дані моніторингової групи Oryx, яка збирає візуальні докази втрат військової техніки в Україні.

Згідно з інформацією моніторингової групи, кількість втрачених танків РФ у поєднанні із захопленими чи покинутими становить не менше тисячі одиниць.

Зазначається, що 544 російські танки були захоплені українськими бійцями, 79 пошкоджено і 65 покинуто.

Це лише втрати, які дослідники можуть підтвердити візуально. За словами військового аналітика моніторингової групи Якуба Яновського, фактичні втрати РФ можуть становити близько 2000 танків.

"Росія розпочала війну, маючи близько 3000 справних танків… тому є велика ймовірність, що Росія втратила половину придатних для використання танків", - сказав він.

Водночас моніторингова група додає, що понад 500 танків, які Україна захопила у Росії, покривають 459 танків, які втратили ЗСУ.

За значимо, за даними Генштабу ЗСУ, від 24 лютого 2022 року до 9 лютого 2023 року Росія втратили в Україні близько 3255 танків та 6468 ББМ.

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