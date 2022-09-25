"Росія відчуває дефіцит зброї, тому інтенсивність ударів по Україні зменшилася": військовий експерт

Вона звертається до інших країн, але не всі вони можуть забезпечити її потреби.

Про це в інтерв'ю ТСН.ua розповів військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"Заміна ракетної зброї для Росії також проблема, тому що ракетна зброя авіаційного і ракетного базування є дефіцитною на сьогодні. Великі ракети "Калібр" - вони дефіцитні. Сьогодні серійно виробляти їх вони не можуть, лише поштучно, тому що 80% деталей ракети іноземного виробництва. Також ракети Х-47 "Кінджал", вони також не можуть їх масово також використовувати. Якщо ми говоримо про інші види - "Онікс", Ка - 59, Х - 101, вони всі мають запчастини іноземного походження, і їх не можуть їх виробляти. Росія може використовувати лише ресурс зі складів їхнього збереження, проводити технічне обслуговування, ремонтні роботи і потім відправляти в зону бойових дій. Це займе тривалий час", - говорить експерт.

Він зауважив, що не кожна країна сьогодні може компенсувати Росії ракетну зброю, наприклад авіаційного базування, особливо крилаті ракети. Їх можуть частково компенсувати хіба що країни, у яких є зброя радянського зразку.

"Минулого літа Росія звернулася до Білорусі і на сьогодні має доступ до 7 складів збереження на території республіки Білорусь. Вони вивезли з території Білорусі більш ніж 12 тисяч тон боєприпасів на територію Росії, а потім на територію окупованої України. Також відомо, що вони ведуть перемовини щодо доступу до військових складів на території Таджикістану. Самостійно вони не зможуть компенсувати дефіцит боєприпасів, як для ствольної артилерії, реактивної артилерії, так і ракетної зброї", - сказав Олександр Коваленко.

Експерт додав, що через недостаню кількість у росії боєприпасів, можна спострегігати, як знижується інтенсивність завдання ударів по території України.

Зараз росіяни активно використовують іранські дрони, вони не такі вартісні, але можуть завдати чималої шкоди.

Нагадаємо, США здійняли у небо рідкісні літаки, які стежать за російськими ядерними ракетами.

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