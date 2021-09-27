Росія виділить на утримання ОРДЛО понад 900 млрд рублів - ЗМІ

Дії РФ "спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку", вважає розвідка.

Російська Федерація впродовж 2022–2024 років планує виділити на соціально-економічні потреби тимчасово окупованих територій України понад 900 мільярдів рублів (близько 330 мільярдів гривень).

Про це йдеться у схваленій урядом РФ "Програмі пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій", яка опинилася у розпорядженні проєкту Радіо Свобода "Донбас Реалії".

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Згідно з документом, в ОРДЛО проживають близько 2,9 мільйона осіб, 38% з яких є пенсіонерами. Середня зарплата на території окупованого Донбасу сягає 15 тисяч рублів, що "на 20 тисяч менше, ніж у сусідній Ростовській області".

"У планах Кремля через три роки, у 2024-му, вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників тієї ж Ростовської області 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Водночас зазначається, що військова складова утримання угруповань "ДНР" і "ЛНР" фінансується окремо.

"Сценарні програми, які були ухвалені урядом Російської Федерації, спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку", - розповів виданню представник одного з розвідувальних органів України.

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За його словами, програму підтримки "території 1" і "території 2" (Донецьк та Луганськ відповідно, - Ред.) уряд Росії ухвалив нещодавно, під час окремого засідання, присвяченого окупованим територіям.

Після цього заступник міністра економічного розвитку РФ Сергій Назаров приїхав до Ростова, "провів нараду з представниками так званих "урядів" Донецька і Луганська, довів керівні вказівки і уже ми бачимо реалізацію", резюмували у розвідці.

Як повідомлялося, жителів окупованого Донбасу масово звозили для участі у виборах в Росії. За даними правозахисників, участь у російських виборах взяли орієнтовно 200 тис. мешканців окупованого РФ Донбасу, більшість з яких голосувала за партію Путіна "Єдина Росія".

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