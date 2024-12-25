Росія відповіла на заклики до “різдвяного перемир’я” ракетною атакою — Сибіга

Російська армія влаштувала атаку по Україні на Різдво ракетами та безпілотниками. Ціллю ворожих ударів знову стала енергетика.

Сьогоднішня масована ракетна атака Росії — це демонстративна відповідь Володимира Путіна на заклики щодо “різдвяного припинення вогню”.

Про це заявив міністр закордонних справ України Олег Сибіга.

“Цей різдвяний терор – це відповідь Путіна тим, хто говорив про ілюзорне "різдвяне припинення вогню". Одна російська ракета проминула повітряний простір Молдови та Румунії, нагадавши, що Росія загрожує не лише Україні”, — наголосив міністр.

Нагадаємо, нещодавно прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що начебто запропонував "різдвяне перемир'я". Він стверджував, що Росія погодилась, а Україна – ні.