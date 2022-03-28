Росія відправила примусово мобілізованих із ОРДЛО під Суми: вони просяться додому (відео)

"Нас із автоматами ставлять проти "Градів", артилерії, мінометів", - скаржаться призвані з псевдореспублік.

Держава-агресорка відправила примусово призваних з псевдореспублік Донбасу воювати аж під Суми. Вони бідкаються, що їх кинули вмирати.

У мережі з'явилося відео, на якому жителі псевдореспублік Донецької та Луганської областей скаржаться, що їх закинули воювати аж під Суми.

Відповідне відео оприлюднив telegram-канал "Лачен пишет".

На ролику бійці розповідають, що "вони – військовозобов'язані з Донбасу". "Роботяги, діти, студенти, 18-річні", – кажуть вони.

Далі ті, кого Росія відправила вбивати мирних українців, наввипередки запитують, що вони роблять під Сумами. Бійці з псевдореспублік розповідають, що їх відправили воювати без зброї, а також просять повернути їх додому.

"Нас із автоматами ставлять проти "Градів", артилерії, мінометів", - скаржаться вони.

Жителі окупованих територій заявляють, що їхніх товаришів взяли в полон, крім того, є багато загиблих.

На відео мобілізовані з ОРДЛО зазначають, що міноборони РФ "поняття не має, що вони там роблять".

Водночас бійці зрозуміли важливу річ – "їх кинули помирати".

Нагадаємо, генерал-лейтенант Річард Даннат, який очолював Генеральний штаб Збройних сил Великої Британії у 2006–2009 роках, а також був радником прем'єра Девіда Кемерона заявив, що бойовий план Володимира Путіна в Україні був приречений на провал. “У випадку вторгнення Росії до України план був приречений ще до того, як досягнуто першого контакту. Російські воєнні дії в Україні були плачевними — просто сором для професії військового”, - каже генерал.

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