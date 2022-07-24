Росія відправляє на війну в Україні цивільних авіаторів - розвідка

Російські цивільні авіатори беруть участь у війні проти України.

Льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій.

Про це повідомляють у ГУР Міноборони.

За інформацією розвідки, до війни в Україні залучені льотчики та авіаційний персонал російських державних авіакомпаній, які діють в структурі міністерства оборони РФ.

Екіпажі літаків Ан-124-100 та Ил-76 МД неодноразово перевозили з території РФ до України озброєння, особовий склад та військову техніку.

"У соціальних мережах та приватних розмовах, льотчики висловлюють невдоволення своєю участю у забезпеченні бойових дій жаліються на неможливість для себе та членів родин виїхати за кордон та обговорюють притягнення їх до відповідальності та покарання за військові злочини після неминучої воєнної поразки росії", - повідомляють у розвідці.

Розвідка України має списки воєнних злочинців – працівників підприємства “Государственная авиакомпания “224 лётный отряд” (місце дислокації аеродром Мігалово). Всіх воєнних злочинців проти мирного населення України притягнуто до відповідальності.

Нагадаємо, що росіяни відмовляються підписувати контракти з Міноборони РФ.

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