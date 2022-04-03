Росія відтягує війська на Схід, щоби виконати план В-С: голова Донецької ОВА говорить, як не допустити ремісії бліцкригу РФ

Саме зараз, коли Тростянець та міста на Київщині звільнили, як не допустити ремісії бліцкригу РФ?..

Наразі є припущення, що Росія відтягує війська на Схід для того, щоб виконати план В-С, сказати: "А ми принаймні відвоюємо Донбас". Про свої очікування повідомив керівник Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко в інтерв'ю "Суспільному".

Перш за все він сказав, що при всій підступності ворога зрозуміло: ні в якому разі з жодного великого міста, тим більше з Києва, українські війська відходити не повинні.

"Зухвалий крок може стати одразу "ремісією бліцкригу". Я чую з перехоплень, про що вони кажуть: "Ми не вміємо воювати, а вони вміють". І вони розуміють, що їм необхідно реабілітуватись. За рахунок Донбасу. Це очевидно, це логічно і це дуже-дуже ймовірно. Я би взагалі вже цю ймовірність до 100% підводив. З того, що зараз відбувається, яке йде вороже перегрупування, ми розуміємо, що це буде на Донбасі, і тому ми готуємося. Це факт", - повідомив Кириленко.

Нагадаємо, армія РФ не дозволяла евакуювати населення Маріуполя чи завозити до міста гуманітарну допомогу, оскільки, на думку голови Донецької ОВА Павла Кириленка, РФ потрібна паніка серед людей.

Маріуполь залишається найгарячішою точкою у Донецькій області В окупованому місті так і немає світла, води, опалення, зв'язку та продуктів. Там залишаються близько 160 тисяч людей. Росіяни беруть у полон мирних мешканців та масово вивозять їх до РФ.

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