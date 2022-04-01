Росія відвела від Києва лише 20% своїх підрозділів - голова Київської МВА

Росія відвела від Києва лише 20% своїх підрозділів - голова Київської МВА

Значна частина військ РФ залишається біля столиці.

Росія відвела від Києва близько 20% своїх підрозділів, значна частина військ РФ залишається біля столиці.

Про це 1 квітня повідомив голова Київськоїміської цивільної адміністрації Микола Жирнов.

”Тому значна частина його підрозділів залишається під Києвом”, - наголосив він.

Жирнов зазначив, що ситуація довкола Києва залишається складною, але контрольованою.

”В ході агресії противник на жодному стратегічному напрямку не досягнув своєї мети. Зазнав значних втрат та не може проводити наступ одночасно на всіх напрямках. Вірогідно, змінивши пріоритети та оцінивши боєздатність своїх військ і готовність Києва до оборони, здійснює перегрупування своїх військ на Донецький напрямок”, - мовиться у дописі.

Як зауважив голова військової адміністрації, ворог не просто відходить, а "відступає під натиском наших військ та несе значні втрати".

"Водночас противник продовжує завдавати ракетні удари по позиціям наших військ та інфраструктурі міста. Тому небезпека для населення залишається", - підкреслив Жирнов.

Голова військової адміністрації зауважив, що столиця продовжує жити в режимі воєнного стану. "Робота з нарощування оборони столиці продовжується. Укріплюються блокпости, зводяться фортифікаційні оборонні споруди на позиціях військ. Сили територіальної оборони виконують визначені бойові завдання та здійснюють боротьбу з диверсійно-розвідувальними силами", - розповів він.

За даними Жирнова, в посиленому режимі працює критична інфраструктура міста: комунальники, транспортники, рятувальники та медики. Військова адміністрація продовжує допомагати з евакуацією населення з передмістя столиці. Усім евакуйованим надається відповідна медична та психологічна допомога.

"Завдяки злагодженій роботі підрозділів комунальних служб, ДСНС, лікарень, сил оборони та правоохоронних органів система життєзабезпечення міста підтримує всі необхідні умови для населення столиці", - констатував він.

Нагадаємо, українські воїни "підчистили" район зосередження ворога на Київському напрямку.

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