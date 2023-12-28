Росія використовує Білорусь для викрадення українських дітей: Лубінець пояснив схему

Російські загарбники використовують Білорусь для прихованої депортації українських дітей на свою територію.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає Укрінформ.

Він заявив, що росіяни завжди складають списки дітей, яких вони вивозять до Росії.

"Ми фіксуємо нову системну проблему, коли росіяни депортують українських дітей саме через територію Білорусі. За моєю інформацією, вони постійно становлять нові списки дітей, які зараз перебувають на тимчасово окупованій території України, зокрема в Донецькій та Луганській областях, які будуть вивезені через територію Білорусі у РФ", - заявив він.

Лубінець заявив, що таким чином загарбники хочуть приховати, що депортовані діти перебувають у РФ.

"Тобто встановлення факту депортації та верифікація дитини — це копітка робота. Нам потрібно встановити, хто взяв дітей, звідки, як він їх привіз на територію РФ. А коли це відбувається через територію Білорусі, то як знайти таку інформацію на її території? Максимально складно", - пояснив Лубінець.

Він заявив що росіяни могли вивезти на територію Білорусі понад тисячу дітей, але їх там утримують тимчасово, оскільки це вважається проміжним пунктом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до України повернули ще трьох дітей з окупації, серед них сироти.

Крім того, ми раніше інформували, що росіяни вивозять українських дітей до Москви.

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