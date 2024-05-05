Росія використовує окуповану ЗАЕС у якості плацдарму для наступу — МАГАТЕ

Команда Міжнародного агентства з атомної енергії на території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції чула близько ста пострілів впродовж 30 квітня, які здійснили російські загарбники.

Про це заявив Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі.

"Ця остання військова діяльність на станції ілюструє постійну нестабільну ситуацію, яка створює серйозні виклики ядерній безпеці та безпеці для цього великого ядерного об’єкта", – сказав Гроссі.

Крім того, МАГАТЕ також відомо про те, що біля 6-го енергоблоку та навчального центру ЗАЕС розгорнуто тренувальну базу для операторів безпілотників. Майже щодня надходять дані про військову діяльність на різних відстанях від ЗАЕС.

Команда Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Запоріжжі (ІСАМЗ) цього тижня продовжила обговорення з ЗАЕС ремонтних робіт, запланованих на 2024 рік.

Спеціалісти ЗАЕС розповіли МАГАТЕ, що в середині травня відбудуться аварійні навчання за сценарієм, пов’язаним із системами охолодження на майданчику, і представники країни-агресорки допустять їх, щоб спостерігати за процесом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що всі реактори Запорізької АЕС перебувають у стані "холодного зупину".

Крім того, ми раніше інформували, що МАГАТЕ повідомило про детонацію дрона на території Запорізької АЕС.

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