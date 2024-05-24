Росія використовує секретну зброю проти українських Starlink — The New York Times

Росія дедалі частіше перешкоджає українській службі Starlink, зокрема шляхом застосування передових технологій для втручання в супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска. Це призвело до нових збоїв на північній лінії фронту.

Перед новим наступом Росії на Харківщині воїни 92-ї десантно-штурмової бригади втратили життєво важливий ресурс — супутниковий інтернет-сервіс Starlink, який солдати використовують для спілкування, збору розвідданих і проведення атак безпілотників. Він раптом вкрай уповільнився.

Про це пише The New York Times.

Starlink був критично важливим для української армії від перших днів війни. Без повноцінної роботи терміналів захисники не могли швидко спілкуватися та ділитися оперативною інформацією. Саме це і сталося під час нового наступу росіян.

Яка причина збоїв

Як пише видання, за збоями стоїть Росія. Перед наступом на Харківщину окупанти застосували потужну електронну зброю та більш складні інструменти для погіршення якості обслуговування Starlink. Ці досягнення становлять серйозну загрозу для України.

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"Ці дії стали стали причиною масових збоїв у роботі Starlink. Якщо вони (росіяни — ред.) й надалі досягнуть успіху, це може означати тактичний зсув у конфлікті, підкреслюючи вразливість і залежність України від послуг, які надає компанія Ілона Маска. Оскільки США та інші уряди співпрацюють із SpaceX, збої викликають ширші питання щодо надійності Starlink проти технічно складного противника", — пише видання.

Starlink передає інтернет-з’єднання із супутників, що обертаються навколо Землі. Сигнали приймають термінали на землі, а потім розподіляють з’єднання, як маршрутизатор Wi-Fi, на ноутбуки, телефони та інші пристрої поблизу. Від 2022 року Starlink надає Україні життєво важливий інтернет-сервіс, і солдати покладаються на нього, зокрема для керування дронами.

Як збої Starlink впливають на роботу ЗСУ

Міністр цифрових технологій України Михайло Федоров сказав, що нещодавні атаки Росії на Starlink були спрямовані на використання нових і більш передових технологій. Раніше служба надзвичайно добре витримувала перешкоди, зокрема вплив РЕБів.

"Але росіяни зараз тестують різні механізми, щоб порушити якість з’єднань Starlink, тому що це дуже важливо для нас", — сказав Федоров.

За його словами, Україна постійно спілкувалася зі SpaceX для вирішення проблем.

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Посадовець, який очолює зусилля Росії з радіоелектронної боротьби, зізнався російським пропагандистським ЗМІ минулого місяця, що російські військові включили Starlink до "списку цілей" і розробили можливості для протидії службі.

Хоча Федоров сказав, що служба Starlink незабаром має покращитися, за словами військових і офіційних осіб, деякі збої були спричинені російськими атаками. За їхніми словами, будь-які збої в критичні моменти на полі бою ставлять українську армію в ще більш невигідне становище.

"Ми програємо в електронній боротьбі. За день до атак він (Starlink — ред.) просто вимкнувся. Він став суперповільним", — сказав заступник командира 92-го батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" з позивним "Аякс".

Збої поставили весь підрозділ у невигідне становище, сказав оператор безпілотника "Картель". Під час перших бронетехнічних атак російського наступу цього місяця безпілотники почали завдавати ударів, але підключення до мережі зникло. Солдатам доводилося використовувати текстові повідомлення для спілкування, та й вони відправлялися із запізненням.

"У перші години лінія фронту була дуже динамічною. Ворог рухався. І ми теж рухалися. Нам потрібно було швидко спілкуватися", — сказав "Картель".

Що так впливає на Starlink

Карі Бінген, колишня чиновниця Пентагону та експертка з радіоелектронної боротьби, сказала, що Starlink та інші супутникові зв’язки можуть бути порушені використанням високопотужної радіочастоти для перевантаження з’єднань. За її словами, невидимі атаки зазвичай здійснюються з транспортного засобу з великою радіовежею.

Пояснення збоїв Starlink в Україні за останній рік різні. Декілька експертів заявили, що Росія стала краще створювати перешкоди для сигналу між супутниками та наземними терміналами Starlink за допомогою потужних і точних перешкод. Інші припустили, що сервіс було порушено спеціальною електронною зброєю, встановленою на дронах, яка може ввести в оману сигнали GPS Starlink.

Різке збільшення використання Starlink також може погіршити обслуговування. У деяких випадках технічні обмеження, спрямовані на те, щоб російські війська не могли використовувати Starlink, зашкодили службі українських військових на лінії фронту. В інший час збої можуть бути більш випадковими, наприклад, на початку цього місяця, коли SpaceX повідомила про проблеми з обслуговуванням у всьому світі через сонячні бурі.

"Starlink надала Маску величезний вплив у війні, оскільки він контролює, де доступні супутникові послуги, і може вирішити припинити доступ. У деяких випадках українські офіційні особи зверталися безпосередньо до Маска з проханням увімкнути доступ до Starlink під час військових операцій, щоб вони могли завдавати ударів безпілотниками через ворожу лінію — запити, які мільярдер не завжди схвалював. Уряд США, який закупив для України термінали Starlink, іноді втягувався в переговори", — пише видання.

Важливо також, що Starlink не продається безпосередньо в Росію. Але цього року українські чиновники публічно висловили тривогу, що РФ використовує термінали, придбані через посередників.

Starlink-залежність

Експерти попереджають, що Україна надмірно залежить від однієї компанії щодо такого життєво важливого ресурсу, особливо тієї, якою керує така непередбачувана особа, як Маск. Але залежність України від Starlink навряд чи зменшиться. Існує небагато альтернатив для такого комплексного та надійного обслуговування.

Федоров зазначив, що український уряд постійно тестує нові системи. За його словами, військові мають спеціалізовані системи для морських безпілотників, які знищили низку російських кораблів у Чорному морі.

"Але, звичайно, масового еквівалента не існує", — сказав він.

Для українського командира "Аякса" втрата сервісу Starlink повернула погані спогади про війну. Коли він воював біля російського кордону 2022 року, його підрозділ іноді був відрізаний від Starlink, що порушувало видимість з дронів, які використовувалися для наведення артилерії на відстані. Підрозділ розгорнув солдатів для прихованого спостереження за позиціями противника та наведення ударів.

Нагадаємо, раніше фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що на фронті уже тиждень "лихоманить" Starlink. Найчастіше проблема позначається в різкій зміні швидкості каналу. Також інколи спостерігаються втрати пакетів.

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