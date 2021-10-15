Росія використовує ЗМІ для впливу на Україну: РНБО затвердила стратегію інформаційної безпеки

Росія воює проти України на інформаційному фронті, пояснив Данілов.

Рада національної безпеки та оборони ухвалила стратегію інформаційної безпеки.

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Про це 15 жовтня під час брифінгу сказав секретар РНБО Олексій Данілов.

Данілов розповів, що під час розгляду цього питання доповідав міністр Олександр Ткаченко.

"Були палкі дискусії стосовно цього питання. Ми перебуваємо в складному стані через російську агресію. Ця агресія є не лише на фронті, а й на інформаційному фронті. Росія використовує ЗМІ для впливу на Україну та на наших людей. А тому була розглянута та прийнята така стратегія", – сказав Данілов.

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