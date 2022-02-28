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Росія випустила по мирних містах і селах понад сто ракет "Іскандер" і "Калібр"

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Росія випустила по мирних містах і селах понад сто ракет "Іскандер" і "Калібр"

Це порушення міжнародного права.

Росія від початку свого вторгнення до України, 24 лютого, випустила по мирних містах і селах 113 оперативно-тактичних ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Йдеться про ракети наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр".

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - повідомили у ЗСУ.

© facebook.com/CinCAFU
facebook.com/CinCAFU

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 29
  • гелікоптери - 29
  • танки - 191
  • бойові броньовані машини - 816
  • гармати - 74
  • ЗРК "Бук" - 1
  • "Гради" - 21
  • автомобільна техніка - 291
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 3
  • кораблі і катери - 2
  • особовий склад орієнтовно - 5300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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