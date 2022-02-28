Росія випустила по мирних містах і селах понад сто ракет "Іскандер" і "Калібр"

Росія випустила по мирних містах і селах понад сто ракет "Іскандер" і "Калібр"

Це порушення міжнародного права.

Росія від початку свого вторгнення до України, 24 лютого, випустила по мирних містах і селах 113 оперативно-тактичних ракет.

Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Йдеться про ракети наземного і морського базування типу "Іскандер" і "Калібр".

"Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу", - повідомили у ЗСУ.