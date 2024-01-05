Росія випустила по Україні ударні дрони: де лунає повітряна тривога

Не ігноруйте сигнал про небезпеку.

Сьогодні, 5 січня, у кількох регіонах України оголошено повітряну тривогу. Росія випустила безпілотники "Shahed".

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

"Рух групи ударних БпЛА з Черкаської області з вектором руху на захід через Київську область на межі з Вінницькою. Група ударних БпЛА на Вінниччині вздовж кордону з Молдовою в напрямку Хмельниччини", - йдеться у повідомленні.

Раніше експерт пояснив, чому росіяни спочатку запускають дрони, а потім б'ють ракетами.

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