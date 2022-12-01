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Росія вісім разів за ніч вдарила по Дніпропетровщині: постраждали житлові будинки

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Росія вісім разів за ніч вдарила по Дніпропетровщині: постраждали житлові будинки

Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Під вогонь потрапили дві громади, там понівечені житлові будинки.

У ніч проти 1 грудня російська армія вісім разів вдарила по Нікопольському району Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. Постраждали Марганецька та Червоногригорівська громади.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

Загиблих та поранених людей, за попередньою інформацією, немає.

У Червоногригорівській громаді понівечені кілька приватних житлових будинків та господарських споруд, газопровід та лінія електропередачі. У Марганецькій громаді співробітники ДСНС проводять обстеження ураженої території, масштаби руйнувань з'ясовуються.

Нагадаємо, напередодні російська армія також тероризувала Нікопольський район Дніпропетровської області. Окупанти випустили по мирним мешканцям майже 30 снарядів. Ніхто не постраждав.

© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
© Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Фото: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

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Дата публікації
Перегляди
201
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