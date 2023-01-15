Росія вивела на бойове чергування в Чорне море 11 кораблів: скільки там "Калібрів"

На бойовому чергуванні в Чорному морі Росія тримає 11 своїх кораблів, зокрема п'ять носіїв крилатих ракет типу "Калібр", дані про кількість ракет на бортах уточнюються.

Про це військово-морські сили Збройних сил України повідомляють у Facebook.

В Азовському морі, за даними ВМС, ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні два кораблі.

У Середземному морі зафіксована присутність дев'яти російських кораблів, п'ять з яких — носії "Калібрів", оснащені загалом 72 ракетами.

"Прохід Керч-Єнікальською протокою до Азовського моря в інтересах Російської Федерації за добу здійснили 16 суден, з них чотири прямували із протоки Босфор. До Чорного моря в інтересах РФ пройшли 17 суден, п'ять з яких продовжили рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 15 січня у Чорному морі все ще перебувають бойові кораблі Росії. Напередодні вони використали половину ракет для масованої атаки по Україні, тому ракетна небезпека залишається високою.

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