Росія вивела на чергування у Чорне море підводний ракетоносій — ОК "Південь"

Максимально Росія може вивести на чергування до 10 одиниць техніки.

Росія вивела у Чорне море підводний човен, який може нести 4 ракети типу "Калібр".

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Про це інформує Оперативне командування "Південь".

У повідомленні вказується, що російські агресори вивели у Чорне море підводний ракетоносій з 4 ракетами типу "Калібр". При цьому вказується, що максимально Росія може вивести на чергування до 10 одиниць техніки.

Крім того, у відомстві заявили, що станом на 23:00 неділі, 20 серпня, пусків БпЛА типу "Shahed-136" в південному напрямку не фіксувалося. Стратегічна та тактична авіація ворога активності не проявляє.

Разом з тим в ОК "Південь" закликали не ігнорувати сигнали про повітряну тривогу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ тримає у Чорному морі підводний носій крилатих ракет, відтак рівень загрози ракетних ударів залишається високим.

Крім того, ми раніше інформували, що російські окупаційні кораблі у Чорному морі перебувають у тривожному очікуванні та намагаються ховатися за цивільними суднами.

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