Росія вивела у Азовське та Середземне моря кораблі з "Калібрами"

Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.

Станом на 06:00 ранку за Києвом 8 червня 2024 року в Чорному морі перебуває один ворожий корабель.

Про це у соціальних мережах інформують Військово-морські сили ЗСУ.

в Азовському морі 7 ворожих кораблів, 3 з яких є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет;

в Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу, в інтересах РФ, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 14 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 3 судна, з них - нуль рухалось з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)⁩", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 6 травня в ГУР повідомили, що їхній морський дрон Magura V5 знищив швидкісний катер окупантів у бухті Вузька в Криму. Там також показали відео ураження.

Пізніше представник української розвідки Андрій Юсов уточнив, що йдеться про катер серії "Мангуст" 150 – достатньо новітню розробку росіян.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Не просто уразили, а знищили! ГУР розповіли подробиці ліквідації ворожого катера в Криму

Читайте також: