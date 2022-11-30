Росія вивела у Чорне море один ракетоносій: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту корабля

РФ тримає у Чорному морі напоготові свої кораблі.
Станом на сьогодні, 30 листопада, у Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, один з них - носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 8 ракет.
Про це повідомили у ВМС ЗС України.
Окрім цього, в Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні один корабель.
В Середземному морі перебувають 9 ворожих кораблів, з них 5 - носії крилатих ракет "Калібр", загальний залп – 76 ракет.
"За добу, в інтересах РФ прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили: до Азовського моря – 5 суден, з них 1 судно рухалось з протоки Босфор; до Чорного моря – 7 суден, з них жодне судно не продовжило рух у напрямку протоки Босфор", - йдеться у повідомленні.
У Військово-морських сила України зазначили, що Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря.
Чи може Україна знищити Чорноморський флот РФ
Полковник запасу Петро Черник вважає, що Україна завдяки морським дронам та ракетам "Гарпун" отримала серйозну перевагу в Чорному морі і може створювати загрозу для кораблів Чорноморського флоту Росії. Він упевнений, що морські дрони можуть знищити ЧФ РФ. Черник додав, що Чорноморський флот РФ "вже давно не є паритетною силою в Чорному морі".
Надзвичайний і повноважний посол України Володимир Огризко висловив думку, що прибрати загрозу РФ з Чорного моря можна в єдиний спосіб - озброїти Україну, яка самостійно усуне цю небезпеку.
А ось військовий експерт Олег Жданов вважає, що питання перемоги Чорноморського флоту РФ вже закрите. Він зазначив, що Україна завдала нищівної поразки Чорноморському флоту РФ, максимально притиснула його до російського берега, і вже його перемогла.
Своєю чергою в британській розвідці розповіли, чому Чорноморський флот РФ не може почуватися безпечно навіть на узбережжі РФ, в Новоросійську.
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