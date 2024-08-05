Росія вивела у Чорне море ворожий корабель із "Калібрами": тривожна заява ВМС

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.
Станом на 06:00 понеділка, 5 серпня, Росія вивела в акваторій Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.
Про це повідомляють Військово-морські сили України.
За даними ВМС України,
- В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;
- в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.
За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.
"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС.
Нагадаємо, за інформацією ISW, російська армія просунулася до важливого українського міста на Донеччині.
Читайте також: