Росія вивела у Чорне море ворожий корабель із "Калібрами": тривожна заява ВМС

Станом на 06:00 понеділка, 5 серпня, Росія вивела в акваторій Чорного моря один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 4 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили України.

За даними ВМС України,

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 6 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", - наголосили у ВМС.

Нагадаємо, за інформацією ISW, російська армія просунулася до важливого українського міста на Донеччині.

У Луганську та Макіївці прогриміли потужні вибухи на військових об’єктах окупантів

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