Росія вивела в Чорне море 11 кораблів: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту

Росія вивела у Чорне море 11 своїх кораблів, 6 з них – ракетоносії. На борту суден перебуває 40 ракет типу "Калібр".

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Чорному морі - 11 ворожих кораблів. Серед них – 6 ракетоносіїв, з яких 2 – підводних. Загальний залп – 40 "Калібрів", - поінформував він.

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі, забравши десятки життів. Для атаки вона використала ракету Х-22.

Читайте також: