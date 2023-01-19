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Росія вивела в Чорне море 11 кораблів: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту

Автор
Оксана РудаОксана Руда
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Росія вивела в Чорне море 11 кораблів: стало відомо, скільки "Калібрів" є на борту

Фото: Associated Press

В Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить 11 кораблів.

Росія вивела у Чорне море 11 своїх кораблів, 6 з них – ракетоносії. На борту суден перебуває 40 ракет типу "Калібр".

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

"У Чорному морі - 11 ворожих кораблів. Серед них – 6 ракетоносіїв, з яких 2 – підводних. Загальний залп – 40 "Калібрів", - поінформував він.

Нагадаємо, 14 січня Росія завдала ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрізабравши десятки життів. Для атаки вона використала ракету Х-22. 

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Дата публікації
Перегляди
3710
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